Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle einen Teleskop-Schlagstock in einem BMW gefunden und gegen den 31-jährigen Fahrer ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Wie die Beamten mitteilen, kamen bei der Überprüfung des Wagens und seiner Insassen am Montagabend auf der B39 in Höhe der Anschlussstelle Speyer-Zentrum weitere Verstöße hinzu: Der Fahrer und dessen Beifahrer hätten nämlich auch eine geringe Menge an Marihuana und Amphetamin bei sich gehabt, was laut Betäubungsmittelgesetz unzulässig sei. Bei weiteren Verkehrskontrollen zwischen 17 und 20.30 Uhr wurden laut Bericht zudem vier Gurtverstöße geahndet, drei Verwarnungen wegen der Benutzung des falschen Radweges ausgesprochen sowie fünf Mängelberichte ausgestellt.