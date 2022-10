Die Polizei hat zwei Autofahrern die Weiterfahrt untersagt, die unter Suchtmitteln am Steuer unterwegs waren. Der erste Fall, von dem die Beamten berichten, ereignete sich am Freitag gegen 15 Uhr in der Wormser Landstraße. Dort fiel ein Fahrer eines Kleinkraftrads auf, der verdächtigt wurde, unter dem Einfluss von Betäubungsmittel zu stehen. Da er einen Urintest zur Entlastung ablehnte, musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein wurde präventiv sichergestellt. Je nach Ergebnis der Blutuntersuchung droht dem Fahrer laut Polizei ein weiteres Verfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz und der Entzug der Fahrerlaubnis. Am frühen Sonntagmorgen kontrollierte eine Polizeistreife dann einen Mercedes-Fahrer in derselben Straße. Der 19-Jährige hatte laut den Beamten augenscheinlich Probleme die Spur zu halten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Zudem gab er zu, nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Seine Autoschlüssel wurden sichergestellt. Er muss mit einem Verfahren rechnen.