Mit öffentlichen Picknicks und Musik will die Stadt in der übernächsten Woche Feuerbach- und Hess-Park wiedereröffnen. Nutzbar könnten sie schon etwas früher sein.

Seit rund einem Jahr laufen Umgestaltungs- und Sanierungsarbeiten im Feuerbachpark und in der Melchior-Hess-Anlage in Speyer-Süd. Jetzt kündigt die Stadt die offizielle Wiedereröffnung an. Sie werde innerhalb der Aktion „Tag der Städtebauförderung“ im Feuerbachpark am Montag, 15. Juni, 16 Uhr, und in der Melchior-Hess-Anlage am Mittwoch, 17. Juni, 16 Uhr, stattfinden. Voraussichtlich können die beiden Parks, in denen die Arbeiten sichtbar überwiegend abgeschlossen sind, schon einige Tage zuvor genutzt werden: Es sei „Ende nächster Woche“ geplant, die Bauzäune, die sie bisher absperren, abzubauen, so eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf Anfrage. Zumindest ein zusätzliches Wochenende würde den Nutzern damit geboten.

Hintergrund des Doppelprojekts mit Gesamtkosten von rund 3 Millionen Euro (bei 90 Prozent Bezuschussung) ist laut Stadt die Anpassung der Grünflächen an moderne, klimaresiliente und generationengerechte Bedürfnisse. Zur jeweiligen Eröffnung seien alle Bürger eingeladen. Sie könnten Picknickdecken und eigenes Geschirr mitbringen und dann gemeinsam Zeit in den Anlagen verbringen. Für einen Speisen- und Getränkeverkauf sei gesorgt. „Beide Veranstaltungen werden mit Musik von ,Aza’ Francis Razafindraboay, kleinen Mitmachaktionen, einer Rallye sowie diversen Überraschungen begleitet“, so die Ankündigung.

Auch Obstgehölze vertreten

Der Umgestaltung vorausgegangen waren mehrere Bürgerbeteiligungsverfahren sowie eine eigene Beteiligungsaktion für Kinder und Jugendliche aus Speyer-Süd. Im Feuerbachpark wurden Wege und Aufenthaltsbereiche erneuert, neue Sitzmöglichkeiten geschaffen und zusätzliche Spielangebote integriert. Bei der Bepflanzung gebe es nun auch Bereiche im Sinne der „Essbaren Stadt“ mit Obstgehölzen und Wildblumenflächen, teilt die Verwaltung mit. Bei der grundlegend neugestalteten Hess-Anlage hebt sie das neue Wegenetz für eine barrierefreie Durchquerung des Parks, neue Aufenthaltsbereiche, extensive Pflanzflächen sowie den Wasserspielplatz hervor.

„Mit der Neugestaltung ist es gelungen, ökologische Anforderungen, Aufenthaltsqualität und moderne Nutzungsansprüche miteinander zu verbinden“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. Im Feuerbachpark könne es auch nach der offiziellen Eröffnung vorkommen, dass einzelne Rasenflächen noch vorübergehend gesperrt bleiben, um ein nachhaltiges Anwachsen der Begrünung zu gewährleisten. In dieser Anlage liefen am Dienstag Mäharbeiten, und die neuen Bänke waren noch eingepackt; ansonsten sieht sie weitgehend fertig aus.