Wer mit Mittlerer Reife oder einem vergleichbaren Abschluss Polizist werden möchte, kann sich am Samstag, 12. Februar, an der Berufsbildenden Schule Wirtschaft II in Ludwigshafen darüber informieren. Ansprechpartner der Polizei sind auch vor Ort.

Die Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft II in der Ludwigshafener Bismarckstraße 39 (Innenstadt) bietet den Bildungsgang Höhere Berufsfachschule Polizeidienst und Verwaltung an. Bei der Veranstaltung am 12. Februar informiert die BBS gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Rheinpfalz über die Möglichkeit, sich mit einem qualifizierten Sekundarabschluss I für den Polizeiberuf zu bewerben. Weitere Voraussetzung ist laut Polizeipräsidium ein Höchstalter von 24 Jahren. Die jungen Menschen können dann die Fachholschulreife erwerben und langfristig in den gehobenen Dienst als Polizeikommissar eintreten.

Bei erfolgreichem Abschluss der Höheren Berufsfachschule und Erfüllung der Einstellungsvoraussetzungen gibt es eine Einstellungszusage des Landes Rheinland-Pfalz mit Studienberechtigung an der Fachhochschule der Polizei. Neben Informationen gibt es für die Interessenten am 12. Februar auch ein Mini-Bewerbertraining. Die Veranstaltung findet einmal um 9.30 Uhr und dann nochmal um 13 Uhr in der Aula der BBS Wirtschaft II statt. Eine Anmeldung ist laut Polizei notwendig, bitte dabei auch die Anzahl der Personen und die gewünschte Uhrzeit mitteilen.

Anmeldung per E-Mail an die Adresse pprheinpfalz.einstellungen@polizei.rlp.de. Für teilnehmende Schüler von Vollzeitschulen gelten wegen der regelmäßigen Testpflicht keine besonderen Zugangsregeln. Der Schülerausweis ist mitzubringen. Für alle anderen Personen gilt 2G plus. Während der gesamten Veranstaltung muss eine Maske getragen werden.

Im Netz



Weitere Infos zum Polizeiberuf und zur Ausbildung unter www.polizei.rlp.de/de/karriere/.