Mit mehr als 2,2 Promille hat ein 57-Jähriger am Samstag einen Verkehrsunfall in der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer verursacht. Das teilte die Polizeiinspektion mit. Laut Bericht parkte der Mann mit seinem Hyundai auf einem Parkplatz zu dicht neben einem anderen Fahrzeug. Beim Korrigieren stieß er dann an das geparkte Auto. „Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei dem Fahrer festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille“, so die Polizei. Sie stellten daraufhin den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.