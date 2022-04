3,17 Promille – ein solcher Wert kann schon lebensgefährlich sein. Ein 52-jähriger Speyerer fuhr am Samstagabend sogar mit soviel Alkohol im Blut Auto. Er war laut Polizei aufgefallen, weil er teilweise in Schlangenlinien unterwegs war und zunächst nicht auf Anhaltesignale reagierte. In der Kämmererstraße sei er dann kontrolliert worden. Ein Atemalkoholtest habe den höchst bedenklichen Wert ergeben. Der Mann habe eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben müssen. Auf ihn komme nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.