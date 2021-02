Seit dieser Woche gibt es in Speyer keine nächtliche Ausgangssperre mehr – und doch hat ein 35-jähriger Radfahrer mit Stirnlampe, der am Donnerstag um 2.35 Uhr in der Auestraße unterwegs war, Probleme mit der Polizei bekommen. Er wurde gestoppt und erwiderte laut Polizeibericht, er habe die Aufhebung der Ausgangssperre zum Anlass für eine kleine Radtour genommen. Ein Problem hatten die Beamten aber nicht damit, sondern mit dem deutlichen Alkoholgeruch des Mannes: Ein Atemalkoholtest ergab demnach 2,2 Promille. Bei 1,6 Promille ist jedoch schon der Zustand der absoluten Fahruntüchtigkeit erlaubt. Der Ausflug sei als Trunkenheitsfahrt gewertet worden und habe nicht fortgesetzt werden dürfen.