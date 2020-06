Mit Mund-Nasen-Masken kann doppelt Gutes getan werden. Sie helfen, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, und mit ihrem Verkauf können gute Zwecke gefördert werden. Diese Woche profitierten das Kinder- und Jugendtheater Speyer und die Ghana-Projekte des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums.

Ilo Hoffmann, seit 25 Jahren Laienschauspielerin bei der Theatergruppe „Dicke Luft“, übergab am Donnerstag 1800 Euro an Matthias Folz, Leiter des Kinder- und Jugendtheaters. Sie hat in den vergangenen Monaten mehr als 300 Alltagsmasken genäht und gegen Spenden verkauft. „Im Speirer Buchladen gibt es zudem die Möglichkeit, noch Masken zu erwerben, wenn man noch spenden möchte“, teilt Folz mit. Für sein Theater als gerade 30 Jahre alt gewordene Säule der Kleinkunst in Speyer sei diese Finanzspritze wichtig: „Es wirkt jährlich am Limit und hat schon mehrmals um seine Existenz gebangt.“ Die Corona-Krise mache allen Künstlern schwer zu schaffen. Das gesamte Team freue sich auf die Wiedereröffnung der Spielstätte Alter Stadtsaal nach zweijähriger Sanierung im September.

Hinter der zweiten Masken-Hilfsaktion steht Kerstin Ziegle, Sekretärin am Nikolaus-von-Weis-Gymnasium. Auch sie hat in den vergangenen Wochen Masken mit unterschiedlichen Designs genäht, „die reißenden Absatz unter den Lehrern und Schülern fanden“, wie das Gymnasium mitteilt. Bislang seien rund 560 Euro für die Projekte der Schule in Ghana zusammengekommen. Der Verkauf im Sekretariat gehe weiter.