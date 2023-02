Die Fahrzeugschlüssel abgeben musste ein 32-jähriger Mann am Sonntagabend in der Speyerer Burgstraße. Laut Polizei war den Beamten gegen 19.25 Uhr die ungewöhnliche Fahrweise des Mannes aufgefallen. Er sei sehr weit links gefahren und habe immer wieder ohne sichtbaren Grund abgebremst. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass das Auto der Mutter des 32-Jährigen gehört und der Mann nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem war an dem Fahrzeug, das er eigenen Angaben zufolge ohne das Wissen seiner Mutter nutzte, der Tüv abgelaufen. Weil er drogentypische Ausfallerscheinungen gezeigt hatte, durchsuchten ihn die Beamten und fanden ein Tütchen Amphetamin im Schuh des Mannes. Auf der Rückbank fanden die Polizisten einen ungesicherter Hund sowie im Kofferraum ein Luftdruckgewehr.