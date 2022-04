Bei Kontrollen am Mittwochmorgen ist die Polizei mehrfach fündig geworden. Bei Schulwegkontrollen in der Kardinal-Wendel-Straße seien zwei Motorroller aufgefallen, weil an einem der Fahrzeuge das Versicherungskennzeichen abgedeckt war. Ein 15-Jähriger war im Besitz des Schlüssels für den Roller mit abgedecktem Kennzeichen, habe aber keine Fahrerlaubnis gehabt. Er muss deshalb mit einem Strafverfahren rechnen. Einen weiteren E-Roller ohne Versicherungsschutz entdeckte die Polizei in der Lebkuchengasse. Auch gegen ihn werde ein Strafverfahren eingeleitet. In der Viehtriftstraße haben die Beamten einen 26-Jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, bei dem ein Urintest positiv auf Kokain reagiert hatte. Ihn erwarte ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.