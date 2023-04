Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die 2000-Jahr-Feier 1990 wird oft als Initialzündung für verstärkten Tourismus in Speyer bezeichnet. Am 27. August 1990 wurde auch das Hotel Domhof eröffnet und feiert somit 30-Jähriges. Es investiert jetzt trotz Corona. Über seinen Anteil am Boom sprachen Geschäftsführer Ralf Schmitt und Hotelmanager Tobias Lemm im Interview mit Patrick Seiler.

Herr Schmitt, wo stand der Tourismus in Speyer vor 30 Jahren?

Schmitt: Ich würde drei Jahre vorher, 1987, anfangen, als der Papstbesuch Speyer richtig bekannt