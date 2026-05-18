Mit einer Öffentlichkeitskampagne will der Frauennotruf Speyer auf sich und seine Angebote aufmerksam machen. Was geplant ist.

Unter dem Titel „Du hast Recht(e)!“ hat der Frauennotruf Speyer Anfang Mai eine neue Öffentlichkeitskampagne gestartet. Ziel ist es, das Thema sexualisierte Gewalt stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und auf Unterstützungsangebote für Betroffene und ihre Bezugspersonen aufmerksam zu machen.

Für Betroffene ist es wichtig, zeitnah kompetente und niedrigschwellige Hilfe zu erhalten, heißt es in einer Mitteilung. Entsprechende Beratungs- und Unterstützungsangebote des Frauennotrufs sind jedoch noch nicht für alle Zielgruppen ausreichend sichtbar. Dort setzt die Kampagne an. Geplant sind unter anderem Plakataktionen im Stadtgebiet in einer Standardversion und in leichter Sprache, eine kostenfreie digitale Vortragsreihe, in der Aspekte sexualisierter Gewalt beleuchtet werden, und ergänzende Materialien. Der erste Vortrag am Mittwoch, 27. Mai, 18 Uhr, trägt den Titel „Trigger-Warnungen, Safe Spaces, Retraumatisierung? Wie gehe ich mit potenzieller Betroffenheit im Arbeits- und Bildungskontext um?“. Anmeldung: E-Mail anmeldung@frauennotruf-speyer.de.

„Wenn Betroffene von sexualisierter Gewalt frühzeitig Unterstützung erhalten, können die Folgen deutlich gemildert werden. Oft braucht es dafür aber eine aufmerksame Person im Umfeld, etwa eine Freundin oder Kollegin, die Hilfsangebote wie den Frauennotruf kennt und darauf hinweist“, wird Laura Thurmann vom Frauennotruf zitiert. „Alle Betroffenen haben ein Recht auf Hilfe. Mit unserer Kampagne wollen wir unser Unterstützungsangebot sichtbarer machen und auch Menschen erreichen, die bislang nur schwer Zugang zu solchen Angeboten finden.“