„Apparatschik“ im Paradiesgarten: In der Support-Reihe „Speyer goes Paradise“ hat der zweite Auftritt der Berliner Band in der Stadt wieder Begeisterung hervorgerufen.

Beim „Apparatschik“-Picknickkonzert vor zwei Jahren am Alten Hafen haben sich Fans zur russischen Popmusik die Füße blutig getanzt. Wehmütig erinnern sich Paradiesgarten-Besucher