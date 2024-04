Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim ersten Cosplaywalk haben Kafka, Manon, Rody, Jack the Ripper und Co. zugleich für das Japan-Festival NonkiCon am 25. und 26. Mai in der Stadthalle geworben. Wer mit den Figuren spricht, erhält faszinierende Einblicke in Welten fernab des Alltags.

Optisch ist Jack the Ripper ziemlich weit vorne. Rote Jacke, Spitzenhandschuhe und ein Schirmchen: eigentlich keine gute Tarnung für einen Serienmörder. Allerdings stellt die junge Speyererin, die