Ein acht Jahre altes Mädchen ist am Samstagnachmittag in Oberhausen (Kreis Karlsruhe) auf ihren Inlineskates mit einem Auto kollidiert und schwer verletzt worden. Den Polizeiangaben zufolge fuhren die Achtjährige und ein elf Jahre altes Mädchen mit ihren Rollschuhen auf einem abschüssigen Fußweg, der im rechten Winkel in eine Straße mündet. Die Achtjährige habe die Kontrolle über die Inliner-Fahrt verloren und sei über den Gehweg hinaus auf die Fahrbahn des Weiherwegs gerollt, wo sie mit dem Auto zusammenprallte. Das Mädchen erlitt dabei schwere Verletzungen im Bereich der Beine und der Hüfte. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Nach bisherigem Ermittlungsstand könne dem 31-jährigen Autofahrer kein Vorwurf gemacht werden, schreibt die Polizei. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen (0721/944840).