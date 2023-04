Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Franz Möllner ist ein Getriebener, immer auf der Suche nach all dem, was andere als verrückt bezeichnen. Als Extremsportler ist er, was er selbst als „gestört“ bezeichnet. Was genau der Österreicher darunter versteht, erleben nicht ganz 100 Zuschauer am Samstagnachmittag auf dem Gelände des Technik-Museums. Das Ergebnis: ein Weltrekord.

2015 hat sich Franz Möllner an die gleiche Sache herangewagt und einen Eintrag ins Guinness Buch geschafft. Es ist nicht der erste gewesen und sollte nicht der letzte sein. Insgesamt