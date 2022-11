Ein schwerer Unfall mit laut Polizei langwierigen Bergungsarbeiten hat sich am Sonntag, 3 Uhr, in der Heinkelstraße in Speyer-Süd ereignet. Ein Autofahrer aus Westheim war laut Polizei auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sein hochmotorisierter Wagen habe eine Straßenlaterne komplett aus der Betonverankerung gerissen. „Wohl auch weil die Airbags auslösten, blieb der Fahrer unverletzt“, so der Bericht. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 0,75 Promille ergeben. Der Mann habe eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben müssen. Seine Schilderung, dass der Pkw von alleine nach rechts eingelenkt habe und sich anschließend nicht mehr steuern ließ, bewertet die Polizei als Schutzbehauptung. Sie prüft auch, ob eine nicht angepasste Geschwindigkeit vorlag.