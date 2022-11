Das Jahrzehnt, in dem Karola Stühler das Licht der Welt erblickt, ist im Nachhinein als die „Goldenen Zwanziger“ bezeichnet worden. Wenn die am 8. November 1922 geborene Speyererin bei guter Gesundheit ihren 100. Geburtstag feiert, erinnert sie sich an vieles gerne zurück.

Als Rezept für ihr hohes Alter nennt Stühler, immer richtig gekocht und gegessen zu haben. Sie hat in Nordheim am Main in der Nähe von Würzburg das Licht der Welt erblickt und ist dort im Weingut Martin Göpfert aufgewachsen. „Dies war das Weingut meiner Eltern. Unser Wein war ein Wipfelder Zehntgraf, auf dem Etikett war auch mein Elternhaus abgebildet“, zeigt sie auf einer Flasche. Sie habe im Weingut mitgearbeitet, dort eine Kantine eröffnet und dieses Geschäft geleitet. „Ich habe auch eine Prüfung im Bereich Weinbau gemacht und sie mit Auszeichnung bestanden“, erzählt sie weiter. In der Kantine habe sie 1942 Willi Stühler, ihren späteren Ehemann, kennengelernt. Er sei damals bei der Wehrmacht gewesen.

„1946 haben wir geheiratet und sind dann nach Speyer gezogen, weil mein Mann bei der Sparkasse Speyer als stellvertretender Direktor tätig war“, so die Jubilarin. Aus der Ehe seien drei Kinder hervorgegangen, Peter, Günther und Irmgard, von denen lediglich die Tochter noch am Leben ist. Fünf Enkel und zwei Urenkel kamen zur Familie hinzu. Zum Betreuen der Enkelkinder sei sie mit ihrem Ehemann immer gerne bereit gewesen.

Reisen machen Freude

„Wir haben viele Reisen unternommen, beispielsweise nach Norwegen, Schweden und Italien“, erzählt Stühler. „Mein Mann ist 1981 verstorben. Bis zum 95. Lebensjahr lebte ich allein und selbstständig in der gemeinsamen Wohnung. Meine Kinder haben mich häufig besucht und sich um mich gekümmert.“ Danach habe sie mehr Hilfe benötigt. Tochter Irmgard Donath sei daher zu ihr in die große Wohnung gezogen. „Meine Hobbys sind Blumen“, erklärt sie. Sie schmücken die Zimmer und den Balkon.

„Ich bin zufrieden mit meinem Leben“, sagt die Jubilarin. Dass ihre Familie immer zusammengehalten habe, mache sie sehr glücklich. Mit ihr wird auch der Geburtstag gefeiert.