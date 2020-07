Die Speyerer Polizei hat schon vieles gesehen bei Verkehrskontrollen, aber „Gurtstopper“, wie am Montag im Auto eines 28-Jährigen, der um 20.20 Uhr in der Dudenhofer Straße gestoppt wurde, seien sehr selten, so Timo Ott, Sprecher der Inspektion. Die Beamten hätten im Wagen des Mannes gleich zwei solcher Geräte sichergestellt, die der Fahrer anstelle des Sicherheitsgurtes verwendet habe, um unangeschnallt und ohne störenden Anschnallwarnton sein Fahrzeug führen zu können. „Im öffentlichen Verkehrsraum ist deren Nutzung grundsätzlich untersagt“, so Ott. Gekauft werden können sie jedoch legal – für oft weniger als 10 Euro. Unter anderem Jäger bringen sie hin und wieder zum Einsatz. Dem 28-Jährigen jedenfalls wird „vorsätzliches Fahren ohne Sicherheitsgurt“ vorgeworfen, was eine Ordnungswidrigkeit wäre. Weil er weder Verbandskasten noch Führerschein dabei gehabt habe, sei zudem ein Mängelbericht ausgestellt worden, berichtet die Polizei.