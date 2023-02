Gefälschte Banknoten im Wert von 950 Euro hatte ein 43-Jähriger dabei, als er am Dienstag gegen 15.30 Uhr in einem Supermarkt in der Iggelheimer Straße bezahlen wollte. Wie die hinzugerufene Polizei berichtet, wurde ein vorgelegter Zehn-Euro-Schein als Fälschung erkannt. Den Beamten erklärte der 43-Jährige, dass er den Schein selbst als Rückgeld bekommen habe. Bei der folgenden Personendurchsuchung fanden die Beamten dann allerdings ein Bündel mit „Blüten“. Dieses wurde sichergestellt. Den 43-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld.