Ein 25-jähriger Mann hat am Montag um 11.35 Uhr mehrere Autos in Speyer beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Zunächst zog er mit einer zerbrochenen Glasflasche durch den Fliederweg und beschädigte dort drei geparkte Fahrzeuge. Anschließend ging er in die Spaldinger Straße und zerkratzte auch dort ein Auto. Die Polizei nahm den Mann daraufhin fest. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, mussten die Beamten ihn zu Boden bringen und fesseln. Der Mann wurde danach an den Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt überstellt. Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.