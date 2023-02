In Speyer West kam es am Montag gegen 19.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Zunächst stritten die Beteiligten laut Polizei nur lautstark, wobei sich ein 19- und ein 42-Jähriger auf einem Balkon im ersten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses befanden. Der dritte Beteiligte, ein 36-jähriger Mann, stand auf der Straße und forderte den 19-Jährigen auf, nach unten zu kommen. Dabei habe er diesem Schläge angedroht. Daraufhin warf der 19-Jährige unter anderem einen Balkonstuhl, einen Aschenbecher, einen Blumentopf und ein Gewürzglas auf die Straße in Richtung des 36-jährigen Mannes. Der wurde nicht getroffen und blieb unverletzt.