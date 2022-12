2,86 Promille wies laut Polizei der Atemalkoholtest einer 38-jährigen Autofahrerin auf, die am Dienstag, 20.45 Uhr, im Bereich ihrer Wohnadresse im Burgfeld-Gebiet in Speyer-West zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge ihrer Nachbarn beschädigt habe. Geschätzter Schaden: 8800 Euro. Die Frau hat laut Polizeibericht mit ihrem Wagen die beiden anderen Gefährte touchiert und sich dann in ihre Wohnung begeben. Einer der betroffenen Nachbarn habe sie dann besucht, ein „Geständnis“ vernommen und Alkoholgeruch bei der Frau festgestellt, woraufhin er die Beamten verständigte. Diese hätten um 21.13 Uhr den genannten Promillewert festgestellt und die Frau für eine Blutprobe auf die Wache mitgenommen.