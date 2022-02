Mit zwei falschen Zehn-Euro-Scheinen wollte am Sonntag gegen 19 Uhr ein bislang unbekannter Mann in einer Tankstelle in der Bahnhofstraße alkoholhaltige Getränke im Wert von 18,37 Euro bezahlen. Das teilte die Polizeiinspektion Speyer mit. Auf sein Wechselgeld verzichtete der Mann demnach und verließ die Tankstelle. Danach fielen einem Mitarbeiter Fälschungsmerkmale an den Scheinen auf. Diese wurden von der Polizei sichergestellt. Die Beamten ermitteln wegen Inverkehrbringen von Falschgeld.

Die Polizei rät



Prüfen Sie bei der Entgegennahme von Banknoten diese immer auf Echtheit. Tipps, woran Sie Falschgeld erkennen können, finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de

Geben Sie das Falschgeld keinesfalls an denjenigen zurück, von dem Sie es bekommen haben, beziehungsweise an andere Personen weiter. Sie setzen sich damit dem Risiko aus, wegen Falschgeldverbreitung bestraft zu werden.

Übergeben Sie das Falschgeld der Polizei.