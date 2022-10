Einiges an Arbeit für die Polizeiinspektion Speyer brachte eine Verkehrskontrolle am Donnerstag gegen 2.50 Uhr in der Industriestraße mit sich. Ein 36-jähriger Autofahrer ist dem Bericht der Beamten zufolge auf Drogenkonsum getestet worden, und der Urintest habe positiv auf gleich zwei Betäubungsmittelgruppen reagiert. Aufgefallen sei zudem die 21-jährige Beifahrerin: Sie habe sich nicht ausweisen können und gegenüber den Beamten zunächst widersprüchliche Angaben zu ihren Personalien gemacht. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Polizisten nach eigener Mitteilung in der Ärmeltasche eine Tüte mit geringen Resten Amphetamin und zwei betäubungsmittelhaltige Tabletten.

Dann sei der Wagen mithilfe eines Polizeihundes genauer untersucht worden. Auffällige Ergebnisse: weitere Betäubungsmittel in geringen Mengen und eine Patrone in der Beifahrertür. Beide hätten gehen dürfen, als der Mann eine Blutprobe abgegeben habe und die Identität der Beifahrerin zweifelsfrei sichergestellt gewesen sei. Die Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Verstöße seien damit noch nicht beendet.