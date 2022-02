Mit einem „frisierten“ Motorroller ohne Versicherungsschutz unterwegs war am Donnerstag gegen 16.30 Uhr ein 40-Jähriger aus Speyer, ehe ihn die Polizei im Ginsterweg stoppte. Das an dem Zweirad befestigte Versicherungskennzeichen stammte noch aus dem Jahr 2018. Diese sind jährlich am 1. März zu erneuern. Außerdem hatte der Mann sein Gefährt so umgebaut, dass es deutlich schneller fahren konnte, als es eigentlich erlaubt ist. Dadurch fehlte dem Mann auch die entsprechende Fahrerlaubnis. Somit erstellten die Beamten laut Mitteilung neben der Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz auch eine wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Eine weitere Anzeige erwartet den 40-Jährigen, da bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden. Er räumte den Konsum von Amfetamin und Cannabis ein. Eine Blutprobe wurde entnommen.