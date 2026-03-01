Nachdem er von einem Zeugen dabei gesehen worden war, wie er Bier trinkend hinter dem Steuer saß, hat die Polizei am Freitag gegen 12.50 Uhr einen 51-jährige Autofahrer in der Speyerer Schützenstraße kontrolliert. Der Atemalkoholtest ergab dabei laut Polizei einen Wert von 3,12 Promille. Eine Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen, weil sie ihm aufgrund einer anderen Trunkenheitsfahrt bereits entzogen worden war. Dem 51-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.