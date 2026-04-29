Gottfried Schüle saß immer gern auf dem Fahrrad, im Ruhestand suchte er eine sinnhafte Beschäftigung. Die Kombination: Als Rikschafahrer kutschiert er ehrenamtlich Senioren.

„Wenn uns Asiaten begegnen, dann blicken sie im ersten Moment ganz irritiert. Sie glauben vermutlich, sie seien gar nicht in Speyer, sondern in Bangkok.“ Gottfried Schüle muss unwillkürlich lachen, wenn er beschreibt, was passieren kann, wenn er mit seinem Gefährt und zwei Insassen über die Maximilianstraße rollt. Schüle ist Rikschafahrer, einer von einem guten Dutzend, die ehrenamtlich in der Domstadt unterwegs sind, um Senioren kostenlos durch die Gegend zu kutschieren. Der Speyerer Unruheständler weiß, wovon er spricht. Viele Jahre weilte der 65-Jährige für die BASF im Ausland, vor allem in Asien, dem Erdteil, in dem der Ursprung dieses fahrbaren Untersatzes liegt.

Mit der elektrisch unterstützten Fahrradrikscha für bis zu zwei Passagiere, die seit Juli 2022 in der Domstadt unterwegs ist, haben die asiatischen Vorbilder allerdings wenig gemein. Bei der Initiative, die Gemeindeschwester plus Alexandra Mally gestartet hat, geht es darum, älteren oder in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen ein Stück Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. „Radeln ohne Alter“ nennt sich das Konzept, das sich seit 2012 von Dänemark ausgehend über weite Teile Europas, Deutschlands und mittlerweile auch der Pfalz ausgebreitet hat. Neben Speyer gibt es Rikschen auch im Umland, beispielsweise in Dudenhofen, Schifferstadt, Böhl-Iggelheim und seit Neuestem in Limburgerhof. Viele werden von Vereinen getragen. In Speyer befindet sich die durch Spenden finanzierte Rikscha in Obhut der Stadt.

Mobilität für jedermann

„Alle haben ein Recht auf Wind in den Haaren“, sagt Schüle und zitiert damit das übergreifende Motto der Pedalritter, deren Engagement im Stadtgebiet Alexandra Mally koordiniert. Fahrgäste sind in der Regel Bewohner von Seniorenheimen, aber auch Privatpersonen, die nach Anmeldung gerne einmal wieder zu einem liebgewonnen Erinnerungsort chauffiert werden würden, zu ihrem Geburtshaus beispielsweise, zum Dom oder an den Rhein. Oder einfach mitten rein ins blühende Leben, auf die Maximilianstraße.

Die Neigungen der Passagiere sind ganz unterschiedlich. Montags geht es zwar standardmäßig zum Friedhof, der für viele sonst kaum zu erreichen wäre, berichtet Schüle. Insofern eine wichtige Station. Der 65-Jährige hatte aber auch schon lebenslustige alte Damen in seinem Vehikel sitzen, die lieber in die Innenstadt wollten. „Die sagten: Auf den Friedhof komme ich noch früh genug“, berichtet Schüle, und wieder muss er schmunzeln.

Seit eineinhalb Jahren ist der frühere Pflanzenschutz-Experte im Agrarzentrum Limburgerhof dabei im Speyerer Rikscha-Team, in dem eine tolle Atmosphäre herrsche. Zufällig habe er erfahren, dass Fahrer – sogenannte Piloten – gesucht werden, um die stetig wachsende Nachfrage nach Touren zu befriedigen. Mittlerweile sei die Rikscha fast täglich und häufig zweimal unterwegs. Ein gemeinsam geführter Kalender, in den sich alle Radler nach freier Verfügbarkeit eintragen können, gewährleiste, dass die gewünschten Dienste auch besetzt werden. Mehrere Seniorenheime wie das Haus am Germansberg, das Marthaheim und das Seniorenstift Bürgerhospital hätten feste Termine für ihre Bewohner vereinbart. Andere Einrichtungen würden eher sporadisch angefahren, berichtet Schüle.

Nur freundliche Menschen

Der Vater zweier erwachsener Kinder will die Ausfahrten nicht mehr missen. Denn es sei ungemein erfüllend, die Freude in den Augen der Passagiere über die so gewonnene Freiheit zu sehen. „Wenn jemand mir sagt, dass der Ausflug ihm Spaß gemacht hat, dann ist das ein Lohn, den man mit nichts aufwiegen kann“, erzählt der überzeugte Christ. Und: Man begegne immerzu freundlichen Menschen. Selbst die betrübteste und verschlossenste Miene helle sich auf, wenn die Rikscha vorbeifahre und die Passagiere begeistert winkten. „Dann winkt jeder mit einem Lächeln zurück“, schildert Schüle. Während der Fahrt komme man leicht ins Plaudern, über Gott und die Welt. Oder man genieße still. Das sei ganz unterschiedlich, aber das dürfe es auch sein.

Schüle selbst freut sich jedes Mal aufs Radeln ohne Alter: „Ich bin schon immer gern Fahrrad gefahren, als Ausgleich neben dem Job. Jetzt habe Bewegung an der frischen Luft, tue was Sinnvolles und treffe nette Menschen. Was will man mehr?“, fragt der frühere Manager. Wäre er noch im Beruf, er würde von einer „Win-Win-Situation“ sprechen: Jeder Beteiligte profitiere. Nicht nur die Fahrer und die Passagiere hätten ihre Freude, auch das Pflegepersonal in den Heimen erfahre für eine gewisse Zeit eine Entlastung. Und auch die Angehörigen bedankten sich dafür, dass man ihren Lieben eine Abwechslung im Alltag ermögliche. Zudem lehre der Einsatz für Hilfsbedürftige eine gewisse Demut, meint Schüle: „Man sieht, dass die Gesellschaft nicht nur aus gesunden und fitten Menschen besteht. Das wird leider oft verdrängt.“

Mit dem schönen Wetter und den frühlingshaften Temperaturen ist der Rikscha-Betrieb nun wieder richtig angelaufen, der Terminkalender füllt sich. Schüle macht sich auf den Weg. Seine Dienste als Pilot sind gefragt.

Zur Sache

Infos zu den Rikschafahrten und Anmeldung bei Alexandra Mally, Gemeindeschwester plus, unter Telefon 06232 142673 oder per E-Mail an: alexandra.mally@stadt-speyer.de.