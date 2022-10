Werden Sie mit der RHEINPFALZ zum Sparfuchs. Für die neue Serie „Sparen mit der RHEINPFALZ“ suchen wir Menschen, die besonders begabt darin sind, ihr Geld zusammenzuhalten. Getreu dem Motto, dass man in der Not beisammen stehen muss, sind wir interessiert an Tipps und Anregungen, die auch für andere Leser nachahmenswert sein können. Haben Sie Ihr Haus gerade warm eingepackt und können erzählen, was andere daraus lernen sollten? Vielleicht haben Sie gerade eine Fahrgemeinschaft gegründet, um den Benzinkosten ein Schnippchen zu schlagen oder stellen Ihr Waschmittel und Shampoo selbst her? Sie kennen Nachbarn oder Freunde, die Weltmeister im Sparen sind und bei denen vielleicht sogar der Erfindungsgeist zugeschlagen hat. Dann melden Sie sich bei der RHEINPFALZ-Redaktion und erzählen uns von Ihren Sparfähigkeiten. Wir freuen uns über Ihre persönlichen Spartipps. Sie erreichen uns per Mail an redspe@rheinpfalz.de.