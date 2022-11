Mit der Rheinfähre von Altrip nach Mannheim überzusetzen, wird im kommenden Jahr deutlich teurer. Die Betreiber konnten sich zwar in den vergangenen Jahren über einen wachsenden Kundenkreis freuen, haben aber auch mit Problemen zu kämpfen, die sie zwingen, am 1. Januar an der Preisschraube zu drehen. Die Preise hatten sich seit zwölf Jahren nicht geändert.

