Die Wohnverhältnisse im Armensünderweg werfen ein Schlaglicht auf die Schattenseiten des Sozialstaats.

Ja, es hat sich viel getan im Armensünderweg. Decken sind abgedichtet, Installationen erneuert, Müllberge beseitigt. Aber es gibt in dem Haus, das vor Jahren Schlagzeilen geschrieben hat, immer noch Schimmel. Wie schnell man etwas dagegen tun kann und muss, ist trefflich zu diskutieren. Fakt ist: Die Mieter sind vielfach nicht in der Lage, Mietminderungen rechtlich durchzusetzen. Das Jobcenter bezahlt für sie teilweise happige Mieten, kann jedoch auch nicht genauer hinschauen. Und so wird in Speyer wie in anderen Städten Geld mit den Nöten der Schwächsten verdient, die keine Möglichkeiten haben, andere Wohnungen zu finden.