Ein 73-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend gegen 18.15 Uhr bei einem Unfall auf der B39 in Richtung Schwetzingen verletzt worden. Laut Polizei verlor der Senior auf Höhe der Ausfahrt Hockenheim-Nord aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und touchierte die Mittelleitplanke. Danach kam das Fahrzeug im Bereich der Auffahrt Hockenheim-Talhaus nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen, durchbrach die Leitplanke und stürzte zirka 30 Meter die Böschung hinab. Der Fahrer, der allein im Auto war, wurde verletzt. Über die Schwere der Verletzungen war am Wochenende noch nichts bekannt. Der 73-Jährige wurde zur weiteren Abklärung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Bergung des Unfallautos war die Feuerwehr Hockenheim mit fünf Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Die Unfallaufnahme sowie die Bergung des Wagens dauerten bis gegen 22.30 Uhr. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es laut Polizei aber nicht.