125-jähriges Bestehen feiert in diesem Jahr die Speyerer Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV). Sie ist einer der größten Vereine in der Domstadt. Jetzt stehen zwei besondere Jubiläumsveranstaltungen an.

Der erste Termin, auf den Vorsitzender Helmut Keller und sein Team hinfiebern, ist die öffentliche Festveranstaltung zum Jubiläum. Sie findet am Freitag, 13. September, 18 Uhr, in der Stadthalle statt. Neben Grußworten gibt es Musik und Tanz mit der Schifferstadter Band „New Collision“ sowie Unterhaltung durch verschiedene Showtanz-Formationen. Im Foyer sind Ausstellungen zur Geschichte des Alpenvereins zu sehen. Der Eintritt kostet 10 Euro und wird in Form eines Verzehrgutscheins vergolten. Anmeldung: www.dav-speyer.de.

Zweite Großveranstaltung ist der Aktivitätentag zum Jubiläum. Er findet Sonntag, 15. September, auf dem Gelände der Ludwigshafener Hütte am Reinighof bei Bruchweiler-Bärenbach statt. Die Anmeldung dafür ist schon geschlossen. Ein Bustransfer in den Pfälzerwald startet um 8.30 Uhr am Bauhaus-Parkplatz in Speyer. Die Speyerer Sektion des DAV ist eine von 13 in Rheinland-Pfalz. Sie hat zurzeit 2041 Mitglieder. „Mit unseren vielfältigen Aktivitäten und Angeboten eröffnen wir neue Perspektiven und erweitern Horizonte für jedes Alter“, betont Vorsitzender Keller.