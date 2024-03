Zwei Autofahrer sind laut Polizei am Sonntag in Speyer aus dem Verkehr gezogen worden, weil sie berauscht unterwegs waren. Bei einem 37-Jährigen bemerkten die Beamten während einer Verkehrskontrolle in der Kurt-Schumacher-Straße demnach Atemalkoholgeruch. Sie stellten bei einem Schnelltest einen Wert von 0,63 Promille fest und nahmen den Mann für eine weitere Kontrolle mit zur Dienststelle. Ein 20-Jähriger wurde außerdem in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße kontrolliert. „Er war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis, aber berauscht von Betäubungsmitteln“, so die Polizei. Ein Urin-Test habe positiv auf Kokain reagiert. Gegen beide Fahrer liefen nun Ordnungswidrigkeitsverfahren, gegen den 20-Jährigen zudem ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.