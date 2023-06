Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil er im vergangenen Oktober vor einem Schnellrestaurant in Speyer einen Taxifahrer mit einer abgebrochenen Bierflasche bedroht und versucht haben soll, dem Mann Geld abzunehmen, musste sich ein 24-Jähriger vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Speyer verantworten. Die Strafe fiel anders aus als bei seinem Mittäter.

Zusammen mit einem 22-Jährigen, der bereits in einer Verhandlung am 31. März verurteilt worden war, soll der 24-Jährige am 4. Oktober des vergangenen Jahres den Taxifahrer vor dem „Subway“-Schnellrestaurant