Gerhard Puderer, ein Lingenfelder Urgestein, ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Als selbstständiger Handwerksmeister half er jahrelang vielen Bürgern mit Maler- und Tapezierarbeiten. Später wussten Besucher am Vincentius-Krankenhaus seine Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft als Pförtner zu schätzen. Zudem engagierte er sich zusammen mit seiner Frau Bärbel vielseitig für die Dorfgemeinschaft, vor allem durch Sakristeidienste und beim Kirchenchor. Bleibendes Verdienst ist die groß angelegte Neugestaltung der Außenfassade an der Kirche St. Martinus. Gerhard Puderer wird am Freitag um 11 Uhr beigesetzt. Er hinterläßt seine Frau, eine Tochter und zwei Enkel.