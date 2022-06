Schwester Ortrud ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Den Speyerern wird sie als die „Nonne auf dem Moped“ in Erinnerung bleiben. 1947 trat die aus Maximiliansau stammende Ortrud geborene Gutfreund, jüngstes von sieben Kindern, in das Institut St. Dominikus ein. Hier wirkte sie als Kirchenmusikerin und als Erzieherin, unter anderem in Dudenhofen. 1971 war sie der Pfarrei St. Joseph, der damals größten Kirchengemeinde Speyers, zugeteilt worden.

1994 wurde sie zur Oberin im Konvent der Dominikanerinnen im Nikolaus-von-Weis Internat gewählt – eine besondere Würdigung. Sie kümmerte sich als rechte Hand von Pfarrer Hubert Ehrmantraut um die Arbeit im Pfarrbüro. Ihre Schwerpunkte lagen in der Jugendarbeit. „Sie konnte Witze erzählen und die Menschen durch ihr Lachen mitreißen“, so Diakon Klaus Hilzensauer.

Im Jahre 2016 feierte sie im Kreise vieler Mitschwestern ihr 65-jähriges Professjubiläum. An diesem Mittwoch, 22. Juni, 13 Uhr, wird Schwester Ortrud auf dem Friedhof in Speyer beerdigt.