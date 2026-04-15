Philipp Rieger hat sich mit „Pippo’s Vintage & Skateshop“ einen Traum erfüllt – fast ohne Startkapital. Sein Laden in der Korngasse soll auch ein Treffpunkt sein.

„Man muss dafür brennen.“ Was Philipp Rieger sagt, gilt für sein Hobby Skaten genauso wie für seine Selbstständigkeit. Mit „Pippo’s Vintage & Skatehop“ in der Korngasse hat er beides verbunden. Seit rund vier Jahren sitzt der 33-Jährige mit eigenem Geschäft im Herzen Speyers. Noch viel länger, seit 2017, fährt er aktiv Skateboard. Früher oft auf der Speyerer Anlage, nach Umzug inzwischen in Mannheimer Skateparks – inklusive ungezählter blauer Flecken und Schrammen. Hinfallen, aufstehen, weitermachen, das gehört dazu.

„Als ich angefangen habe, gab es in Speyer keinen Skateshop“, erzählt der Inhaber. Für ihn sei der eigene Laden immer ein Traum gewesen. Den hat er sich 2022 erfüllt: auf rund 20 Quadratmetern hängen Boards verschiedener Hersteller aus der Region und Klamotten, unter anderem von der bei Skatern beliebten Marke Carhartt. „Das sind keine neuen Sachen, sondern Second-Hand“, erklärt der gebürtige Speyerer. „Vintage“ – die Bezeichnung für ältere, meist gebrauchte Klamotten – wie schon im Namen seines Geschäfts deutlich wird. Der Faktor Nachhaltigkeit werde zunehmend wichtiger.

Skaten und Vintage seien jeweils Nischen, die der 33-Jährige bedienen will: Spraydosen gehören zur Skater-, Schallplatten zur Vintage-Nische. Eine Besonderheit: alte Fußballtrikots, für die es einen eigenen kleinen Markt gebe und die der Laden ebenfalls im Angebot hat. Seine Ware bezieht „Pippo“ vor allem von Großhändlern, aber auch der eine oder andere Flohmarkt-Fund könne darunter sein.

Die ersten Monate nicht einfach

Startkapital für den Traum vom eigenen Laden: 50 Euro. „Damit habe ich meine ersten zehn Vintage-T-Shirts gekauft“, erinnert er sich. Die Shirts seien dann bei „PPablo’“, einem befreundeten Künstler im Industriehof ausgestellt und verkauft worden. Seinen Gewinn reinvestierte er, bis es schließlich für den eigenen kleinen Laden in der Korngasse reichte, den er im August 2022 bezog. Hier ist der Inhaber von Montag bis Samstag vor Ort, veranstaltet auch mal besondere Aktionen wie Late-Nigh-Shoppings. Zudem ist er mit Pop-up-Stores auf mehreren Events im Jahr vertreten: Das nächste finde am 9. Mai in Sinsheim statt.

Die ersten Monate am neuen Standort seien nicht einfach gewesen: „Kein Geld auf der hohen Kante, und ich konnte kaum die Miete zahlen.“ Inzwischen habe sich eine treue Stammkundschaft herauskristallisiert. Eine Herausforderung teilt Skaten mit anderen kleineren Sportarten: Es kommt nicht immer genügend Nachwuchs. Die trickreiche Sportart errege in Schüben Aufmerksamkeit. Als Skaten 2020 erstmals olympisch wurde, habe die Nachfrage angezogen. In der Pandemie hätten zudem viele Menschen gefallen an Ollie, Kick-Flip und Co gefunden, wie Tricks auf dem Skateboard heißen. „Das war ein Skate-Hype“ erinnert sich Rieger. Den jüngsten Aufschwung habe die Veröffentlichung des Videospiels „skate.“ im vergangenen Spätjahr gegeben.

Mit dem Speyerer Skateboard-Verein Rollbrett, den Philipp Rieger 2021 mitgegründet hat, sollen junge Leute angesprochen werden. Er gebe regelmäßig Skatekurse und sei zudem bei größeren Veranstaltungen wie einem Skatecontest einmal jährlich vertreten. Dort trete der Inhaber auch als Sponsor auf. Im vergangenen Jahr steuerte der Verein mit einer Spendenaktion 7550 Euro für die Erweiterung der Skate-Anlage im Woogbachtal bei.

„Pippo's Vintage & Skateshop“ solle auch ein Treffpunkt für Skater sein. Wer beispielsweise im Speyer-Urlaub skate, könne vorbeikommen, um sich Tipps abzuholen. Allerdings, sagt Philipp Rieger, stoße der kleine Laden mit seinen 20 Quadratmetern an seine Platzgrenzen. Der Inhaber würde gerne erweitern – ob in Speyer oder Mannheim, sei noch offen.

Im Netz

www.rollbrett-speyer.de

www.pippos-shop.de