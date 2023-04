Goldschmiedemeisterin Mirjam Kortsch arbeitete fünf Jahre lang auf der Insel Sylt. Jetzt eröffnet sie ihr eigenes Schmuckatelier in der Speyerer Innenstadt.

Ein Schmuckstück ist eines der beliebtesten Geschenke, besonders wenn eine emotionale Bedeutung dahinter steckt. Dieser Ansicht ist die 44-jährige Mirjam Kortsch aus Geinsheim. Schmuck gehört für sie sowohl als Trägerin, als auch als Herstellerin zum Leben dazu. Nach ihrer Ausbildung in Neustadt ist sie seit 2004 als Goldschmiedemeisterin tätig. „Es musste etwas Handwerkliches sein“, sagt Kortsch auf die Frage, warum sie sich für diesen Beruf entschieden hat. In Speyer macht sie sich mit der Übernahme des früheren Ateliers von Johannes Lais selbstständig.

Kortsch hat zunächst einige Zeit in Neustadt, aber auch in Frankenthal und Worms als Goldschmiedin gearbeitet. Dann nahm sie eine Stelle auf der nordfriesischen Insel Sylt an: Auf Empfehlung verließ die Goldschmiedin ihre Heimat und arbeitete in Westerland. Bei einem dortigen Juwelier habe sie Schmuck gefertigt und die Werkstatt geleitet, berichtet sie.

Zurück in die Heimat

Doch nach fünf Jahren ging es für Mirjam Kortsch zurück. Zusammen mit ihrem Mann und zwei Kindern war 2017 die Entscheidung für eine Rückkehr in ihren Heimatort Geinsheim gefallen. „Wir wagten den großen Schritt zusammen als Familie“, betont die 44-Jährige. Ihr sei klar gewesen, dass diese Entscheidung auch eine berufliche Veränderung mit sich bringt. Sie habe sich gesagt: „Entweder wechsele ich meinen Beruf oder ich mache mich selbstständig. Da die Selbstständigkeit für sie schon immer eine Idee gewesen sei, habe sie diese Option mit der Übernahme der Goldschmiede in der Korngasse 30 umgesetzt. „Ich arbeitete als Aushilfe bei dem Juwelier Horz in der Innenstadt und bekam dadurch die Info, dass Herr Lais in Rente geht“, erzählt sie.

„Die Kunden aus Speyer finden es sehr gut, dass die Goldschmiede erhalten bleibt“, fasst Kortsch die ersten Rückmeldungen zusammen. Im Januar 2023 habe sie den Laden übernommen. Nach Renovierungsarbeiten und dem Einrichten wird am Samstag, 22. April, offizielle Eröffnung gefeiert.

Auch untypische Edelsteine

Mirjam Kortschs Hauptaugenmerk liegt bei ihrer Arbeit auf Anfertigungen mit Farbsteinen und Brillanten. „Ich versuche Edelsteine zu verwenden, die eher untypisch sind“, sagt sie. Darüber hinaus stelle sie vorwiegend Schmuckstücke aus 750er Gold, Sterlingsilber und Platin her. Im Ladengeschäft bietet sie bereits vorhandene Ware an, ist aber auch auf Wunschanfertigungen und das Umarbeiten von Schmuckstücken spezialisiert. „Das sind oftmals Erbstücke oder Trauringe“, führt Kortsch als Beispiele an. „Speziell, aber zeitlos“ – so beschreibt die Meisterin den Stil ihrer Arbeiten.

Einen neuen Impuls will sie nun mit moderner Technik setzen: „Ich verwende einen 3D-Drucker und die passende Software“, sagt Kortsch. Damit könne sie genauere Entwürfe für ihren Schmuck schaffen und die Ideen ihrer Kunden sofort visuell umsetzen. Sie mache seit einiger Zeit eine Schulung, um dieses digitale Werkzeug in ihren Arbeitsalltag zu integrieren und auf dem neusten Stand zu sein. „Für mich ist modernes Arbeiten sehr wichtig“, betont Kortsch.