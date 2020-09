Speyer. 5000 Euro Schaden hat ein 46-jähriger Mercedes-Van-Fahrer aus Speyer am Sonntagmorgen in der Siemensstraße angerichtet. Er ist in einen Grundstückszaun gefahren und hat danach sein Fahrzeug an einer umliegenden Anschrift abgestellt, wie die Polizei am Montag informierte. Beim Fahrer wurde starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 3,28 Promille. Dem 46-Jährigen wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.