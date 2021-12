In Schlangenlinien war laut Polizei ein 32-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Freitag auf der B9 bei Speyer in Richtung Germersheim unterwegs. Die Beamten kontrollierten den Mann, und ihr Verdacht auf übermäßigen Alkoholkonsum bestätigte sich schnell: Der Test ergab laut Bericht einen Wert von 3,19 Promille. Der Mann musste zudem eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ein Strafverfahren läuft.