Die Polizeiinspektion hat nach eigener Mitteilung am Wochenende mehrere berauschte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Am Sonntag kontrollierte sie demnach kurz nach Mitternacht in der Wormser Landstraße einen 47-Jährigen, der gerade nach einer Fahrt mit 3,1 Promille seinen Pkw abgestellt hatte. In einem anderen Fall am Samstag, 10.10 Uhr, in der Wormser Straße waren es demnach Betäubungsmittel, die einem 56-jährigen Fahrer konsumiert haben soll. Er wurde zu einem Urintest und einer Blutprobe gebeten. Ein weitere Fahrt nach Drogenkonsum wird einem Mann zur Last gelegt, der am Freitag, 17.45 Uhr, bei einer Verkehrskontrolle in der Straße Im Erlich gestoppt worden sei.

Auf die Betroffenen kämen Strafverfahren und der Verlust der Fahrerlaubnis zu, so die Polizei. Sie appelliert, nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilzunehmen.