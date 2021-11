Auf einem Gehweg, ohne Beleuchtung und in Schlangenlinien ist laut Polizei am Sonntag, 7.30 Uhr, ein 48-jähriger Radfahrer am Sonntag, 7.30 Uhr, durch die Zeppelinstraße gefahren. Er sei kontrolliert und schnell als Alkoholsünder ertappt worden, teilen die Beamten mit. Ein Alkoholtest habe einen Wert von 2,8 Promille ergeben, was ein Strafverfahren nach sich ziehe. Der Mann habe auch eine Blutprobe abgeben müssen, so die Beamten. Sie betont, dass die Promillegrenze auf dem Fahrrad bei 1,6 liegt. Auch für alkoholisierte Radfahrer und Pedelec-Fahrer könne es Sanktionen bis hin zum Führerscheinentzug geben. Wer als Radfahrer durch unsichere Fahrweise auffalle, andere gefährde oder einen Unfall verursache, machen sich ab 0,3 Promille strafbar.