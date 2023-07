Die Polizei hat am Donnerstagmittag einen 58-jährigen Rollerfahrer kontrolliert, der zuvor in der Holzstraße unterwegs war. Zeugen beobachteten dabei, wie der Mann in Schlangenlinien fuhr und gegen ein geparktes Auto stieß. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Der Rollerfahrer selbst wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten laut Polizei starken Atemalkoholgeruch bei dem 58-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille. Zudem hatte der Mann keine Fahrerlaubnis mehr. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Roller sichergestellt.