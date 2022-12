Am späten Freitagabend, 23. Dezember, ist eine 41-jährige VW-Fahrerin betrunken in eine Verkehrsinsel auf der L528 gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 23.50 Uhr aus Speyer kommend in Richtung Böhl-Iggelheim unterwegs, als sie auf Höhe der Kreuzung Dudenhofen/Schifferstadt von der Fahrbahn abgekommen ist und die dort befindliche Verkehrsinsel überfahren hat. Den Gesamtschaden an den Verkehrszeichen und dem nicht mehr fahrbereitem Auto beziffert die Polizei auf etwa 4500 Euro. Bei einem Atemalkoholtest haben die Beamten einen Promillewert von 2,22 bei der 41-Jährigen festgestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.