1,99 Promille im Blut hatte ein Streithansel am Mittwoch in Speyer, als er kurz vor 19 Uhr im Bereich des Holunderwegs mit einer Personengruppe in einen lautstarken Streit geraten war. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, konnte sie den vermeintlichen Initiator der Streitigkeiten auf seinem Fahrrad im Weißdornweg antreffen. Wegen des wahrnehmbaren Atemalkoholgeruchs bei ihm folgte ein Alkoholtest. Der Test ergab 1,99 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Fahrrad vor Ort verschlossen abgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet.