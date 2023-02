Einen Schaden von 7000 Euro verursacht hat laut Polizei ein alkoholisierter Pkw-Fahrer am Dienstag gegen 9.45 Uhr, als er ungebremst auf ein Wohnmobil auffuhr. Dieses wollte von der Franz-Kirrmeier-Straße in Richtung Auestraße abbiegen und musste bei gesetztem Blinker den Gegenverkehr passieren lassen. Am Fahrzeug des 58-jährigen Unfallverursachers lösten die Airbags aus. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Pkw-Fahrer Alkoholgeruch fest. Der Atemalkoholtest ergab 1,96 Promille. Der Rettungsdienst brachte den 58-Jährigen zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Dort wurde auch eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, der Pkw abgeschleppt. Um ausgelaufene Betriebsstoffe kümmerten sich Feuerwehr und Straßenmeisterei.