Mit 1,64 Promille am Steuer unterwegs war am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr ein 41-Jähriger, der in der Wormser Landstraße in eine Kontrolle der Polizei Speyer geraten ist. Wie die Beamten mitteilten, stellten die Polizisten bei dem Mann Alkoholgeruch fest und veranlassten einen entsprechenden Test. Das Ergebnis: 1,64 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Weil er außerdem noch nach Beginn der Ausgangssperre ohne triftigen Grund unterwegs war, muss er sich deswegen nun auch noch verantworten.