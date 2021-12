Der städtische Haushalts- und Stellenplan für 2022 ist am Donnerstagabend im Stadtrat mit großer Mehrheit beschlossen worden. Eine Gegenstimme kam nur von Claus Ableiter (BGS). Benjamin Haupt (AfD) enthielt sich, alle anderen stimmten zu. Erstmals seit vielen Jahren ist der Plan ausgeglichen. Er sieht bei Aufwendungen von rund 194 Millionen Euro sogar einen Überschuss von rund einer Million Euro vor.

Hinzu kommen Ausgaben für eine halbe Stelle für Gesundheitskoordination in der Stadtverwaltung, die einstimmig auf Antrag der CDU beschlossen wurde. Die Sportfördermittel wurden in der Sitzung auf Antrag der Linken einstimmig von 200.000 auf 250.000 Euro erhöht. Für die Investitionen fällt eine Nettoneuverschuldung von 9,56 Millionen Euro an. Ob die vom Land angekündigte Übernahme von Altschulden besonders betroffener Kommunen für Speyer greift, will die Stadt derzeit nicht prognostizieren: „Wir kennen die genaue Ausgestaltung der Regelung durch das Land noch nicht.“

