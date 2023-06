Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 2015 gab es den „Pink Monday“ montags auf dem Brezelfest. In diesem Jahr endet die kurze Tradition: Der Festzelt-Betreiber als Veranstalter verweist auf die Kosten und bietet ein preisgünstigeres Programm an. Die Partyband „Die Schlagertanten“, die in den Vorjahren auf der Bühne für Stimmung gesorgt hatte, ist sauer.

„Das trifft uns hart. Wir haben mehr verdient“, schreiben die „Schlagertanten“ Céline Bouvier, Francesca Galiano und Melanie Haag in einer Stellungnahme